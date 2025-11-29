Marché des belles créations Espace Camborne Sainte-Anne-d’Auray

Marché des belles créations

Espace Camborne 11B Rue du Parc Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

L’association Quent et moi (au profit d’une personne handicapée) vous attend nombreux pour le Marché des belles créations.

Des créateurs amateurs vous proposeront leurs diverses créations.

Venez vous faire plaisir ! .

