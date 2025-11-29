Marché des belles créations Espace Camborne Sainte-Anne-d’Auray
Marché des belles créations Espace Camborne Sainte-Anne-d’Auray samedi 29 novembre 2025.
Marché des belles créations
Espace Camborne 11B Rue du Parc Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
L’association Quent et moi (au profit d’une personne handicapée) vous attend nombreux pour le Marché des belles créations.
Des créateurs amateurs vous proposeront leurs diverses créations.
Venez vous faire plaisir ! .
Espace Camborne 11B Rue du Parc Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 77 43
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché des belles créations Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon