Marché des Bouquinistes de Nevers Quai de la Jonction Nevers

Quai de la Jonction Port de la jonction Nevers Nièvre

Début : 2025-08-23 09:00:00

fin : 2025-08-23 17:00:00

2025-08-23

Marché des Bouquinistes de Nevers organisé par l’Amicale des Bouquinistes Bourgogne Berry (ABBB) le samedi 23 août.

Port de la Jonction de 9h à 17h30 Animation culturelle et festive avec la Médiathèque de Nevers

Quai de la Jonction Port de la jonction Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 04 36 50

