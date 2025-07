Marché des brocanteurs, 20.07.2025 La Ferrière-sur-Risle

Marché des brocanteurs, 20.07.2025 La Ferrière-sur-Risle dimanche 20 juillet 2025.

Marché des brocanteurs, 20.07.2025

Rue des Huchiers La Ferrière-sur-Risle Eure

Marché mensuel des brocanteurs professionnels

Sous la halle de la Ferrière-sur-Risle

Rue des Huchiers

De 9h à 13h

Rue des Huchiers La Ferrière-sur-Risle 27760 Eure Normandie +33 9 72 98 22 38 mairie.laferrieresurrisle@wanadoo.fr

English : Marché des brocanteurs, 20.07.2025

Monthly market for professional second-hand dealers

Under the Ferrière-sur-Risle market hall

Rue des Huchiers

From 9am to 1pm

German :

Monatlicher Markt der professionellen Trödler

Unter der Markthalle von La Ferrière-sur-Risle

Straße Rue des Huchiers

Von 9 bis 13 Uhr

Italiano :

Mercato mensile per i commercianti professionisti dell’usato

Sotto la sala del mercato di Ferrière-sur-Risle

Rue des Huchiers

Dalle 9.00 alle 13.00

Espanol :

Mercado mensual para profesionales de la segunda mano

Bajo el mercado de Ferrière-sur-Risle

Rue des Huchiers

De 9h a 13h

