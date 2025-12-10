Marché des brocanteurs et créateurs Passage Carnot Pau
Marché des brocanteurs et créateurs Passage Carnot Pau vendredi 19 décembre 2025.
Marché des brocanteurs et créateurs
Passage Carnot 8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Trouvez vos cadeaux de dernière minute au passage Carnot chez les brocanteurs et créateurs !!
(friperies, expo, ateliers) .
Passage Carnot 8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
L’événement Marché des brocanteurs et créateurs Pau a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Pau