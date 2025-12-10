Marché des brocanteurs et créateurs Pau

Marché des brocanteurs et créateurs Pau samedi 20 décembre 2025.

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Trouvez vos cadeaux de dernière minute aux Halles et au passage Carnot chez les brocanteurs et créateurs !!
16h-21h au Carreau des Halles (créateurs et brocanteurs)
10h-19h au passage Carnot (friperies, expo, ateliers)   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

