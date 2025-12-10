Marché des brocanteurs et créateurs

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Trouvez vos cadeaux de dernière minute aux Halles et au passage Carnot chez les brocanteurs et créateurs !!

9h-15h au Carreau des Halles (créateurs et brocanteurs)

10h-18h au passage Carnot (friperies, expo, ateliers) .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

English : Marché des brocanteurs et créateurs

L’événement Marché des brocanteurs et créateurs Pau a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Pau