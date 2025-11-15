Marché des céramistes les Renc’Arts de la Thur Cernay

Marché des céramistes les Renc’Arts de la Thur Cernay samedi 15 novembre 2025.

Marché des céramistes les Renc’Arts de la Thur

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

30 artistes seront présents pour faire partager leur art, et présenter des œuvres originales et uniques.

C’est l’occasion de venir flâner à l’Espace Grün de Cernay et de penser à vos cadeaux de Noël. Une trentaine de céramistes présenteront leurs créations arts de la table, décoration, bijoux et sculptures en grès, porcelaine, faïence ou encore en raku sur le thème « La vie sous-marine ». .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

English :

30 artists will be present to share their art, and present original and unique works.

German :

30 Künstler werden anwesend sein, um ihre Kunst mit anderen zu teilen und ihre originellen und einzigartigen Werke zu präsentieren.

Italiano :

30 artisti saranno presenti per condividere la loro arte e presentare opere originali e uniche.

Espanol :

30 artistas estarán presentes para compartir su arte y presentar obras originales y únicas.

L’événement Marché des céramistes les Renc’Arts de la Thur Cernay a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay