Marche des chalets Ferdrupt

3 parcours de randonnée pour cette marche des chalets: 6 km/ 10 km et 15 km.Inscription sur place.Départ entre 8h et 13h place de la Mairie.Buvette et petite restauration.Tout public

Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est +33 7 72 30 25 69

English :

3 routes for this cottage walk: 6 km/ 10 km and 15 km.Registration on site.Departure between 8 a.m. and 1 p.m. Place de la Mairie.refreshments and snacks.

German :

3 Wanderstrecken für diese Wanderung der Chalets: 6 km/ 10 km und 15 km.Anmeldung vor Ort.Start zwischen 8 und 13 Uhr auf dem Rathausplatz.Getränke und kleine Snacks.

Italiano :

sono previsti 3 percorsi per questa passeggiata in cottage: 6 km, 10 km e 15 km.Iscrizioni in loco.Partenza tra le 8.00 e le 13.00 da Place de la Mairie.Rinfresco e spuntini.

Espanol :

hay 3 recorridos para este paseo en cabaña: 6 km, 10 km y 15 km.Inscripción in situ.Salida entre las 8 h y las 13 h de la Place de la Mairie.Refrescos y tentempiés.

