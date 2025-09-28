Marche des chalets Ferdrupt
Marche des chalets Ferdrupt dimanche 28 septembre 2025.
Marche des chalets
Ferdrupt Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
3 parcours de randonnée pour cette marche des chalets: 6 km/ 10 km et 15 km.Inscription sur place.Départ entre 8h et 13h place de la Mairie.Buvette et petite restauration.Tout public
Ferdrupt 88360 Vosges Grand Est +33 7 72 30 25 69
English :
3 routes for this cottage walk: 6 km/ 10 km and 15 km.Registration on site.Departure between 8 a.m. and 1 p.m. Place de la Mairie.refreshments and snacks.
German :
3 Wanderstrecken für diese Wanderung der Chalets: 6 km/ 10 km und 15 km.Anmeldung vor Ort.Start zwischen 8 und 13 Uhr auf dem Rathausplatz.Getränke und kleine Snacks.
Italiano :
sono previsti 3 percorsi per questa passeggiata in cottage: 6 km, 10 km e 15 km.Iscrizioni in loco.Partenza tra le 8.00 e le 13.00 da Place de la Mairie.Rinfresco e spuntini.
Espanol :
hay 3 recorridos para este paseo en cabaña: 6 km, 10 km y 15 km.Inscripción in situ.Salida entre las 8 h y las 13 h de la Place de la Mairie.Refrescos y tentempiés.
L’événement Marche des chalets Ferdrupt a été mis à jour le 2025-09-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES