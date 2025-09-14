Marche des châteaux La Clayette
Marche des châteaux La Clayette dimanche 14 septembre 2025.
Marche des châteaux
Aire de Loisirs La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 14:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Pour une rentrée sportive et solidaire rendez-vous le dimanche 14 septembre pour la marche des châteaux. Deux magnifiques parcours dans ce beau coin du Brionnais, pour découvrir ou redécouvrir les châteaux de notre région. .
Aire de Loisirs La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 79 28 15 desailespourlilou@gmail.com
English : Marche des châteaux
German : Marche des châteaux
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche des châteaux La Clayette a été mis à jour le 2025-08-27 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais