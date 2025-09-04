Marche des Confitures Salle des Fêtes Saint-Pierre-de-Varennes

Marche des Confitures

Salle des Fêtes 8 rue Jules Pernette Saint-Pierre-de-Varennes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 08:00:00

fin : 2026-03-15 14:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Randonnées accessibles à tous (8-13-20 km) à travers nos campagnes vallonnées entre prairies et bois.

Elles sont proches de la ville du Creusot mais nos paysages se rapprochent du Morvan et de la Côte Couchoise. .

Salle des Fêtes 8 rue Jules Pernette Saint-Pierre-de-Varennes 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 41 69 clubolympiquevarennois@gmail.com

English : Marche des Confitures

German : Marche des Confitures

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche des Confitures Saint-Pierre-de-Varennes a été mis à jour le 2025-09-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)