Marche des Confitures Salle des Fêtes Saint-Pierre-de-Varennes

Salle des Fêtes 8 rue Jules Pernette Saint-Pierre-de-Varennes Saône-et-Loire
Début : 2026-03-15 08:00:00
fin : 2026-03-15 14:00:00
2026-03-15
Randonnées accessibles à tous (8-13-20 km) à travers nos campagnes vallonnées entre prairies et bois.
Elles sont proches de la ville du Creusot mais nos paysages se rapprochent du Morvan et de la Côte Couchoise. .
Salle des Fêtes 8 rue Jules Pernette Saint-Pierre-de-Varennes 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 08 41 69 clubolympiquevarennois@gmail.com
