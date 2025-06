Marché des copains de Tadjam – Châteaubernard 22 juin 2025 10:00

Charente

Marché des copains de Tadjam 6 rue des Vauzelles Châteaubernard Charente

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 17:00:00

2025-06-22

THE EVENT !!!!

Vous l’attendiez avec impatience !! LE MARCHÉ DES COPAINS TADJAM

Nous vous attendons le 22 juin pour une journée conviviale dans le jardin autour d’une crêpe ou d’une bière ou les 2

6 rue des Vauzelles

Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 05 53 13 aureliepinard16@gmail.com

English :

THE EVENT !!!!

You’ve been looking forward to it! LE MARCHÉ DES COPAINS TADJAM

We look forward to seeing you on June 22 for a convivial day in the garden over a pancake or a beer or both

German :

THE EVENT !!!!

Sie haben ihn mit Ungeduld erwartet!!! LE MARCHÉ DES COPAINS TADJAM

Wir erwarten Sie am 22. Juni zu einem geselligen Tag im Garten bei einem Crêpe oder einem Bier oder beidem

Italiano :

L’EVENTO !!!!

Non vedevate l’ora! IL MERCATO DEI COPAIOLI TADJAM

Vi aspettiamo il 22 giugno per una giornata conviviale in giardino davanti a una frittella, una birra o entrambe

Espanol :

¡¡¡¡EL EVENTO !!!!

¡Lo estabas deseando! LE MARCHÉ DES COPAINS TADJAM

Te esperamos el 22 de junio para pasar un día de convivencia en el jardín con una tortita, una cerveza o ambas cosas

