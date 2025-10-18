Marché des couleurs Chevannes
Marché des couleurs Chevannes samedi 18 octobre 2025.
Marché des couleurs
Chevannes Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-18 22:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Marché des couleurs
Ne manquez le rendez-vous de cet automne le marché des couleurs aux Clés de la Ferme ! De nombreux producteurs et artisans, des activités pour petits et grands autour de l’automne avec création d’herbier, sculpture de citrouille, bouture de plantes, balade à poney……sans oublier un concert à 18 h ! Venez partager un moment d’échanges en famille ou entre amis ! .
Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 99 13 74
English :
Color market
German :
Markt der Farben
Italiano :
Mercato del colore
Espanol :
Mercado del color
