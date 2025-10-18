Marché des couleurs Chevannes

Marché des couleurs Chevannes samedi 18 octobre 2025.

Marché des couleurs

Chevannes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Marché des couleurs

Ne manquez le rendez-vous de cet automne le marché des couleurs aux Clés de la Ferme ! De nombreux producteurs et artisans, des activités pour petits et grands autour de l’automne avec création d’herbier, sculpture de citrouille, bouture de plantes, balade à poney……sans oublier un concert à 18 h ! Venez partager un moment d’échanges en famille ou entre amis ! .

Chevannes 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 99 13 74

English :

Color market

German :

Markt der Farben

Italiano :

Mercato del colore

Espanol :

Mercado del color

L’événement Marché des couleurs Chevannes a été mis à jour le 2025-10-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS