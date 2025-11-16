Marche des Courlis Billezois
Marche des Courlis Billezois dimanche 16 novembre 2025.
Marche des Courlis
Salle polyvalente Billezois Allier
Début : Dimanche 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Organisée par le Comité des fêtes.
Salle polyvalente Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 67 31
English : Courlis Walking
By Comité des fêtes.
German :
Organisiert vom Festkomitee.
Italiano :
Organizzato dal Comité des fêtes.
Espanol :
Organizado por el Comité de Fiestas.
L’événement Marche des Courlis Billezois a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse