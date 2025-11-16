Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche des Courlis Billezois

Marche des Courlis Billezois dimanche 16 novembre 2025.

Marche des Courlis

Salle polyvalente Billezois Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Organisée par le Comité des fêtes.
  .

Salle polyvalente Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 67 31 

English : Courlis Walking

By Comité des fêtes.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas.

L’événement Marche des Courlis Billezois a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse