Marche des Courlis

Salle polyvalente Billezois Allier

Début : Dimanche 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Organisée par le Comité des fêtes.

Salle polyvalente Billezois 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 67 31

English : Courlis Walking

By Comité des fêtes.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes.

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas.

L’événement Marche des Courlis Billezois a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse