MARCHÉ DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS SALLE DES FÊTES Seysses

SALLE DES FÊTES 225 chemin des Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Le Foyer Rural de Seysses vous invite à venir découvrir son Marché des Couturière et des loisirs créatifs Ventes matériel de couture, tricot, patchwork, broderie, cartonnage et loisirs créatifs (tissus, boutons, fils etc..) ainsi que des création fait main.
Découvrez des produits faits main !
Ouvert à tous. .
SALLE DES FÊTES 225 chemin des Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 93 26 foyerrural.seysses@gmail.com
The Foyer Rural de Seysses invites you to come and discover its Marché des Couturière et des loisirs créatifs: Sale of sewing, knitting, patchwork, embroidery, cardboard and hobby materials (fabrics, buttons, threads, etc.), as well as handmade creations.
