Marché des Créat’Arts Oeyregave

Marché des Créat’Arts

Salle des fêtes Oeyregave Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Venez assisté à ce marché de créat’arts organisé par l’Amicale des Fours à Chaux. Sur place tombola, ateliers enfants, buvette et restauration.

Salle des fêtes Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 19 31 67

English : Marché des Créat’Arts

Come and take part in this creative arts market organized by the Amicale des Fours à Chaux. On-site tombola, children’s workshops, refreshments and catering.

German : Marché des Créat’Arts

Besuchen Sie den von der Amicale des Fours à Chaux organisierten Kunstmarkt. Vor Ort gibt es eine Tombola, Workshops für Kinder, Getränke und Essen.

Italiano :

Partecipate a questo mercato dell’artigianato organizzato dall’Amicale des Fours à Chaux. Tombola sul posto, laboratori per bambini, rinfreschi e ristorazione.

Espanol : Marché des Créat’Arts

Acuda a este mercado de artesanía organizado por la Amicale des Fours à Chaux. Tómbola in situ, talleres infantiles, refrescos y catering.

