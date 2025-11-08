Marché des Créat’Arts Oeyregave
Marché des Créat’Arts Oeyregave samedi 8 novembre 2025.
Marché des Créat’Arts
Salle des fêtes Oeyregave Landes
Venez assisté à ce marché de créat’arts organisé par l’Amicale des Fours à Chaux. Sur place tombola, ateliers enfants, buvette et restauration.
Salle des fêtes Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 19 31 67
English : Marché des Créat’Arts
Come and take part in this creative arts market organized by the Amicale des Fours à Chaux. On-site tombola, children’s workshops, refreshments and catering.
German : Marché des Créat’Arts
Besuchen Sie den von der Amicale des Fours à Chaux organisierten Kunstmarkt. Vor Ort gibt es eine Tombola, Workshops für Kinder, Getränke und Essen.
Italiano :
Partecipate a questo mercato dell’artigianato organizzato dall’Amicale des Fours à Chaux. Tombola sul posto, laboratori per bambini, rinfreschi e ristorazione.
Espanol : Marché des Créat’Arts
Acuda a este mercado de artesanía organizado por la Amicale des Fours à Chaux. Tómbola in situ, talleres infantiles, refrescos y catering.
L’événement Marché des Créat’Arts Oeyregave a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Pays d’Orthe et Arrigans