MARCHÉ DES CRÉATEURICES #2 LE BIJOU Toulouse

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
2025-12-06
C’est le retour tant attendu du marché des créateurices ! Après le succès tonitruant de la première édition, le grand retour de cet événement s’imposait !
À partir de 14h, le Bijou sera investi par les créations toulousaines ! Céramiques, Bijoux, linogravures, peintures, créations textiles et même tatouages ! Des stands variés sont disposés dans votre bistro, pour vous permettre de faire votre petit marché de Noël en circuit court ! À Partir de 20h30, et jusqu’au bout de la nuit, DJ Mamelle Bent sort les platines pour vous faire vibrer comme elle sait bien faire ! .
The long-awaited return of the Marché des Créateurs! After the resounding success of the first edition, the event’s return was a must!
