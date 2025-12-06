MARCHÉ DES CRÉATEURICES #2 LE BIJOU Toulouse

MARCHÉ DES CRÉATEURICES #2

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

C’est le retour tant attendu du marché des créateurices ! Après le succès tonitruant de la première édition, le grand retour de cet événement s’imposait !

À partir de 14h, le Bijou sera investi par les créations toulousaines ! Céramiques, Bijoux, linogravures, peintures, créations textiles et même tatouages ! Des stands variés sont disposés dans votre bistro, pour vous permettre de faire votre petit marché de Noël en circuit court ! À Partir de 20h30, et jusqu’au bout de la nuit, DJ Mamelle Bent sort les platines pour vous faire vibrer comme elle sait bien faire ! .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69 contact@le-bijou.net

