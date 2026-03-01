Marché des créateurs 5e édition Hôtel Mercure Le Grand Large Granville

Marché des créateurs 5e édition

La cinquième édition de notre Marché des Créateurs arrive à Granville et met plus que jamais à l’honneur le talent, la passion et le savoir-faire de nos créateurs locaux.

Accès libre et gratuit.

Bar ouvert au public Boissons et nourriture sur place.

Ce marché, c’est avant tout une rencontre avec des artisans et créateurs passionnés qui imaginent, fabriquent et façonnent leurs pièces avec cœur. Chaque stand raconte une histoire, chaque création reflète un univers unique décoration, objets faits main, pièces originales, idées cadeaux singulières…

En venant, vous soutenez directement l’économie locale et le travail d’artisans investis qui font vivre la créativité sur notre territoire. Acheter local, c’est encourager le fait main, la qualité, l’authenticité et des productions réalisées en petites séries, loin des standards industriels ?

Créateurs présents pour cette 5e édition

– L’Atelier Granvillais

– Créathoums,

– Énob Déco,

– Mèl & Merveilles,

– A2lignes Création,

– Boutons du Grenier,

– Manolia,

– L’Éclat de Bois.

Prenez le temps de flâner, d’échanger avec eux sur leurs techniques, leurs inspirations et leurs parcours. C’est un moment convivial, chaleureux et authentique au cœur de Granville, dans un cadre élégant et accueillant.

Chaque visite, chaque partage et chaque achat contribuent à faire grandir cette belle aventure.

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la création locale lors de cette 5e édition ! .

Hôtel Mercure Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

English : Marché des créateurs 5e édition

