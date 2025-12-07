Marché des Créateurs 5ème Édition Bénodet
dimanche 7 décembre 2025.
Marché des Créateurs 5ème Édition
62 Avenue de la Plage Bénodet Finistère
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le Marché des Créateurs revient pour sa cinquième édition le dimanche 7 décembre, de 10h à 18h, au Cornouaille Hôtel & Spa.
L’établissement accueillera de nombreux artisans et créateurs locaux décoration, bijoux, accessoires, illustrations et bien d’autres univers à découvrir.
Une belle occasion de flâner, de trouver vos cadeaux de Noël ou simplement de profiter d’une atmosphère conviviale et festive.
Entrée libre
Brunch à partir de 12h (sur réservation).
Boissons et gourmandises disponibles toute la journée. .
62 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 03 78
