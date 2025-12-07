Marché des Créateurs 5ème Édition Bénodet

Marché des Créateurs 5ème Édition

Le Marché des Créateurs revient pour sa cinquième édition le dimanche 7 décembre, de 10h à 18h, au Cornouaille Hôtel & Spa.

L’établissement accueillera de nombreux artisans et créateurs locaux décoration, bijoux, accessoires, illustrations et bien d’autres univers à découvrir.

Une belle occasion de flâner, de trouver vos cadeaux de Noël ou simplement de profiter d’une atmosphère conviviale et festive.

Entrée libre

Brunch à partir de 12h (sur réservation).

Boissons et gourmandises disponibles toute la journée. .

62 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 03 78

