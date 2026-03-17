Marché des Créateurs 7e édition Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Marché des Créateurs 7e édition

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La septième édition de notre Marché des Créateurs arrive à Granville et met plus que jamais à l’honneur le talent, la passion et le savoir-faire de nos créateurs locaux

Accès libre et gratuit

Bar ouvert au public Boissons et nourriture sur place

À l’approche de Pâques, c’est aussi l’occasion idéale de trouver des cadeaux originaux et faits main pour faire plaisir à vos proches. Décoration, objets artisanaux, bijoux, illustrations ou petites attentions uniques de nombreuses idées vous attendent pour célébrer les fêtes de printemps autrement ??

Ce marché, c’est avant tout une rencontre avec des artisans et créateurs passionnés qui imaginent, fabriquent et façonnent leurs pièces avec cœur. Chaque stand raconte une histoire et chaque création reflète un univers unique.

En venant, vous soutenez directement l’économie locale et le travail d’artisans investis qui font vivre la créativité sur notre territoire. Acheter local, c’est encourager le fait main, la qualité, l’authenticité et des productions réalisées en petites séries, loin des standards industriels ?

Prenez le temps de flâner, d’échanger avec eux sur leurs techniques, leurs inspirations et leurs parcours. C’est un moment convivial, chaleureux et authentique au cœur de Granville, dans un cadre élégant et accueillant.

Invitez vos amis Partagez l’événement autour de vous Venez nombreux soutenir nos créateurs locaux

On vous attend nombreux pour célébrer ensemble la création locale lors de cette 7e édition .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

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L’événement Marché des Créateurs 7e édition Granville a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Granville Terre et Mer