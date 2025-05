Marché des créateurs à Martigues – Quartier de l’île Martigues, 17 mai 2025 10:00, Martigues.

Bouches-du-Rhône

Marché des créateurs à Martigues Samedi 17 mai 2025 de 10h à 19h. Quartier de l’île Détails des lieux dans le programme Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Ce mois de mai, le quartier de l’île accueille une trentaine de créateurs et artistes peinture, sculpture, poterie, papeterie, photo, maroquinerie…

Prenez plaisir à flâner dans le pittoresque quartier de l’île place Mirabeau et quai marceau.

Organisé par la ville de Martigues en collaboration avec l’association Marquage. .

Quartier de l’île Détails des lieux dans le programme

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66

English :

This month of May, the district of the island welcomes around thirty designers and artists: painting, sculpture, pottery, stationery, photography, leather goods…

German :

Diesen Mai empfängt das Inselviertel rund 30 Schöpfer und Künstler: Malerei, Bildhauerei, Töpferei, Papierwaren, Fotografie, Lederwaren…

Italiano :

In questo mese di maggio, il quartiere dell’isola accoglie una trentina di designer e artisti: pittura, scultura, ceramica, cartoleria, fotografia, pelletteria…

Espanol :

Este mes de mayo, el barrio de la isla acoge a una treintena de diseñadores y artistas: pintura, escultura, cerámica, papelería, fotografía, marroquinería…

L’événement Marché des créateurs à Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme de Martigues