Marché des créateurs Andernos-les-Bains dimanche 9 février 2025.

Marché des créateurs

Place du 14 Juillet Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-02-09

fin : 2025-08-24

2025-02-09 2025-02-16 2025-02-23 2025-03-02 2025-03-09 2025-03-16 2025-03-23 2025-03-30 2025-04-06 2025-04-13 2025-04-27 2025-05-04 2025-05-11 2025-05-18 2025-05-25 2025-06-01 2025-06-15 2025-06-22 2025-06-29 2025-07-06

Le marché du dimanche est un endroit idéal pour passer un bon moment !

Avec des artisans, des créateurs et des producteurs présents, vous aurez l’occasion de découvrir des produits locaux et uniques dans une ambiance chaleureuse.

C’est aussi une belle façon de soutenir les talents de notre région.

Situé sur la place du 14 juillet, face à la poste, vous pourrez flâner et profiter de l’atmosphère conviviale jusqu’à 16h. .

