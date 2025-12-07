Marché des Créateurs Audierne
Marché des Créateurs Audierne dimanche 7 décembre 2025.
Marché des Créateurs
Restaurant Le goyen Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Découvrez le savoir-faire de nos artisans locaux lors d’un après-midi chaleureux, entre objets inspirés et idées cadeaux.
Retrouvez également le stand Maison Le Goyen avec ses coffrets cadeaux et ses massages flash du Spa Nuxe. Enfin, laissez-vous surprendre par une tombola pleine de délicates attentions.
Vin chaud et chocolat chaud offert. .
Restaurant Le goyen Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 88
English :
L’événement Marché des Créateurs Audierne a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz