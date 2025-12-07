Marché des Créateurs Audierne

Marché des Créateurs

Restaurant Le goyen Audierne Finistère

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-07

Découvrez le savoir-faire de nos artisans locaux lors d’un après-midi chaleureux, entre objets inspirés et idées cadeaux.

Retrouvez également le stand Maison Le Goyen avec ses coffrets cadeaux et ses massages flash du Spa Nuxe. Enfin, laissez-vous surprendre par une tombola pleine de délicates attentions.

Vin chaud et chocolat chaud offert. .

Restaurant Le goyen Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 88

