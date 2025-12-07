Marché des Créateurs Audierne

Marché des Créateurs Audierne dimanche 7 décembre 2025.

Marché des Créateurs

Restaurant Le goyen Audierne Finistère

–

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Découvrez le savoir-faire de nos artisans locaux lors d’un après-midi chaleureux, entre objets inspirés et idées cadeaux.

Retrouvez également le stand Maison Le Goyen avec ses coffrets cadeaux et ses massages flash du Spa Nuxe. Enfin, laissez-vous surprendre par une tombola pleine de délicates attentions.

Vin chaud et chocolat chaud offert.   .

Restaurant Le goyen Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 88 

L’événement Marché des Créateurs Audierne a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz