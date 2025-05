Marché des créateurs – Place du Mille-Club Beuzeville-la-Grenier, 8 juin 2025 09:00, Beuzeville-la-Grenier.

Seine-Maritime

Marché des créateurs Place du Mille-Club 56 Place de l’Église Beuzeville-la-Grenier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 09:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Plus de 35 Créateurs vous accueilleront dans la Salle et sur la Place du Mille-Club de quoi vous faire plaisir ou trouver de jolis cadeaux à offrir !

Plus de 35 Créateurs vous accueilleront dans la Salle et sur la Place du Mille-Club de quoi vous faire plaisir ou trouver de jolis cadeaux à offrir ! .

Place du Mille-Club 56 Place de l’Église

Beuzeville-la-Grenier 76210 Seine-Maritime Normandie bistrauxlivres@orange.fr

English : Marché des créateurs

More than 35 designers will be on hand in the Salle and Place du Mille-Club for you to indulge yourself or to find the perfect gift!

German :

Mehr als 35 Designer werden Sie im Saal und auf dem Platz des Mille-Club begrüßen: Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um sich selbst zu verwöhnen oder schöne Geschenke zu finden!

Italiano :

Più di 35 designer saranno a disposizione per accogliervi nella Salle e nella Place du Mille-Club, dandovi la possibilità di farvi un regalo o di trovare dei regali fantastici!

Espanol :

Más de 35 diseñadores le darán la bienvenida en la Sala y en la Plaza del Mille-Club, donde podrá darse un capricho o encontrar magníficos regalos

L’événement Marché des créateurs Beuzeville-la-Grenier a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine