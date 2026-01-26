MARCHÉ DES CRÉATEURS Carcassonne

MARCHÉ DES CRÉATEURS

59 Rue de Verdun Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Les 35 exposants vous attendent pour la 7ème édition du Marché des Créateurs de la Saint Valentin organisé par l’association GISC.

Il met en lumière le talent et le savoir-faire des artisans de la région Occitanie

.

59 Rue de Verdun Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 09 13 85 58 gisc.reservoir@gmail.com

English :

35 exhibitors await you for the 7th edition of the Valentine’s Day Creators’ Market organized by the GISC association.

It showcases the talent and expertise of artisans from the Occitanie region

