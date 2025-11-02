Marché des créateurs Cauville-sur-Mer

Cauville-sur-Mer organise cette année encore son marché des créateurs, qui aura lieu le dimanche 02 novembre de 10h à 18h, à la salle polyvalente les « Hauts de Falaise ».

Au programme, vente de bijoux, jeux, décorations, gravures, gourmandises, textiles, teintures murales, bougies, cosmétiques, boules de Noël…

Buvette sur place.

Entrée gratuite. .

Place du Général de Gaulle Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 20 90

