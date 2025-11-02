Marché des créateurs Cauville-sur-Mer
Marché des créateurs Cauville-sur-Mer dimanche 2 novembre 2025.
Marché des créateurs
Place du Général de Gaulle Cauville-sur-Mer Seine-Maritime
Cauville-sur-Mer organise cette année encore son marché des créateurs, qui aura lieu le dimanche 02 novembre de 10h à 18h, à la salle polyvalente les « Hauts de Falaise ».
Au programme, vente de bijoux, jeux, décorations, gravures, gourmandises, textiles, teintures murales, bougies, cosmétiques, boules de Noël…
Buvette sur place.
Entrée gratuite. .
Place du Général de Gaulle Cauville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 20 90
