Marché des créateurs Colleville-Montgomery
Marché des créateurs Colleville-Montgomery samedi 29 novembre 2025.
Marché des créateurs
Salle Le Caprice Colleville-Montgomery Calvados
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
2025-11-29 2025-11-30
Découvrez une sélection variée et de qualité de créations artisanales objets déco, bijoux, textiles, céramiques et bien plus encore !
Une buvette conviviale, avec vin chaud, sera assurée par le Comité de jumelage Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld.
Salle Le Caprice Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie +33 2 31 97 12 61 m.botte@colleville-montgomery.fr
English : Marché des créateurs
Discover a varied, high-quality selection of handmade creations: decorative objects, jewelry, textiles, ceramics and much more!
The Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld Twinning Committee will provide a convivial refreshment area with mulled wine.
German : Marché des créateurs
Entdecken Sie eine vielfältige und qualitativ hochwertige Auswahl an handwerklichen Kreationen: Deko-Objekte, Schmuck, Textilien, Keramiken und vieles mehr!
Ein gemütlicher Imbiss mit Glühwein wird vom Partnerschaftskomitee Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld bereitgestellt.
Italiano :
Scoprite una selezione variegata e di alta qualità di prodotti artigianali: oggetti decorativi, gioielli, tessuti, ceramiche e molto altro ancora!
Il Comitato di gemellaggio Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld metterà a disposizione un’accogliente area di ristoro con vin brulé.
Espanol :
Descubra una variada selección de artesanía de gran calidad: objetos de decoración, joyería, textiles, cerámica y mucho más
El Comité de Hermanamiento de Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld ofrecerá un agradable espacio de restauración con vino caliente.
