Marché des créateurs Colleville-Montgomery

Marché des créateurs Colleville-Montgomery samedi 29 novembre 2025.

Marché des créateurs

Salle Le Caprice Colleville-Montgomery Calvados

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-29 2025-11-30

Découvrez une sélection variée et de qualité de créations artisanales objets déco, bijoux, textiles, céramiques et bien plus encore !

Une buvette conviviale, avec vin chaud, sera assurée par le Comité de jumelage Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld.

Salle Le Caprice Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie +33 2 31 97 12 61 m.botte@colleville-montgomery.fr

English : Marché des créateurs

Discover a varied, high-quality selection of handmade creations: decorative objects, jewelry, textiles, ceramics and much more!

The Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld Twinning Committee will provide a convivial refreshment area with mulled wine.

German : Marché des créateurs

Entdecken Sie eine vielfältige und qualitativ hochwertige Auswahl an handwerklichen Kreationen: Deko-Objekte, Schmuck, Textilien, Keramiken und vieles mehr!

Ein gemütlicher Imbiss mit Glühwein wird vom Partnerschaftskomitee Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld bereitgestellt.

Italiano :

Scoprite una selezione variegata e di alta qualità di prodotti artigianali: oggetti decorativi, gioielli, tessuti, ceramiche e molto altro ancora!

Il Comitato di gemellaggio Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld metterà a disposizione un’accogliente area di ristoro con vin brulé.

Espanol :

Descubra una variada selección de artesanía de gran calidad: objetos de decoración, joyería, textiles, cerámica y mucho más

El Comité de Hermanamiento de Colleville-Montgomery Kleinrinderfeld ofrecerá un agradable espacio de restauración con vino caliente.

