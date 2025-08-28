MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure

MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure jeudi 28 août 2025.

MARCHÉ DES CRÉATEURS

Esplanade François Bernadi Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-28 17:00:00

fin : 2025-09-11 23:00:00

Date(s) :

2025-08-28 2025-09-11 2025-09-18

Les artisans à l’honneur ! Une joyeuse bande de créateurs locaux sélectionnés avec soin seront heureux de vous accueillir et de vous présenter leur travail. Venez à la rencontre de ces artisans aux multiples savoir-faire (céramiques, savons, textile, bois, pierre, etc.).

.

Esplanade François Bernadi Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

English :

Artisans in the spotlight! A merry band of carefully selected local creators will be delighted to welcome you and show you their work. Come and meet these artisans with their many skills (ceramics, soaps, textiles, wood, stone, etc.).

German :

Kunsthandwerker stehen im Mittelpunkt! Eine fröhliche Gruppe sorgfältig ausgewählter lokaler Kunsthandwerker freut sich, Sie zu empfangen und Ihnen ihre Arbeit vorzustellen. Lernen Sie diese Handwerker mit ihren vielfältigen Fertigkeiten (Keramik, Seifen, Textilien, Holz, Stein usw.) kennen.

Italiano :

Artigiani sotto i riflettori! Un’allegra banda di creatori locali accuratamente selezionati sarà lieta di accogliervi e di mostrarvi le loro opere. Venite a conoscere questi artigiani dalle molteplici abilità (ceramica, saponi, tessuti, legno, pietra, ecc.).

Espanol :

Los artesanos en el punto de mira Una alegre banda de creadores locales cuidadosamente seleccionados estará encantada de recibirle y mostrarle su trabajo. Venga a conocer a estos artesanos con sus múltiples oficios (cerámica, jabones, textiles, madera, piedra, etc.).

L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS Collioure a été mis à jour le 2025-08-21 par A.D.T des Pyrénées-Orientales