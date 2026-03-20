Marché des créateurs de Beuste Salle des fêtes Beuste

Marché des créateurs de Beuste

Salle des fêtes Rue de la Ribère Beuste Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le Comité des fêtes de Beuste lance son premier marché des créateurs pour célébrer le printemps !

Il est dédié aux artisans et artistes locaux. L’objectif est de mettre en lumière les talents et la créativité de notre territoire, tout en offrant un moment convivial pour fêter l’arrivée du printemps. Une journée préparée avec soin par une équipe de bénévoles, toujours prête à vous accueillir avec le sourire.

Infos pratiques

– Restauration & buvette sur place

– Animations pour petits et grands .

Salle des fêtes Rue de la Ribère Beuste 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdebeuste@gmail.com

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English : Marché des créateurs de Beuste

L’événement Marché des créateurs de Beuste Beuste a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay