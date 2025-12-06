Marché des créateurs de la Possonnière La Possonnière

Marché des créateurs de la Possonnière

14 Rue de Landeronde La Possonnière Maine-et-Loire

Marché des créateurs locaux de la Possonnière

Artistes et créateurs Possonnéens vous proposent leurs créations pour vos cadeaux de Noël céramiques, bijoux, vannerie, vêtements, peintures, illustrations, photographies, laine feutrée, créations en bois, objets décoratifs, objets upcyclés, créations objets textiles. .

English :

La Possonnière local designer market

