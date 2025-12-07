MARCHE des CREATEURS/de NOEL Salle des Fêtes Solférino

MARCHE des CREATEURS/de NOEL

Salle des Fêtes Quartier la Gare Solférino Landes

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Les artisans créateurs vous présenteront leurs produits faits mains, une belle journée d’idées cadeaux avec quelques surprises, visite du père-noël, maquillages artistiques, photographie, tombola.

Buvette et restauration sur place.

Salle des Fêtes Quartier la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 55 81 28 aclsolferino@gmail.com

English :

Creative craftspeople will present their handmade products, a great day of gift ideas with a few surprises, a visit from Santa Claus, artistic face painting, photography and a tombola.

Refreshments and snacks on site.

German : MARCHE des CREATEURS/de NOEL

Kunsthandwerker stellen ihre handgefertigten Produkte vor. Ein schöner Tag voller Geschenkideen mit einigen Überraschungen, Besuch des Weihnachtsmanns, künstlerisches Schminken, Fotografie, Tombola.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Artigiani creativi saranno a disposizione per presentare i loro prodotti fatti a mano, una grande giornata di idee regalo con alcune sorprese, una visita di Babbo Natale, pittura artistica del viso, fotografia e una tombola.

Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol : MARCHE des CREATEURS/de NOEL

Artesanos creativos estarán presentes para presentar sus productos hechos a mano, un gran día de ideas para regalos con algunas sorpresas, la visita de Papá Noel, pintura artística de caras, fotografía y una tómbola.

Habrá refrescos y comida en el recinto.

