MARCHE des CREATEURS/de NOEL Salle des Fêtes Solférino dimanche 7 décembre 2025.
Salle des Fêtes Quartier la Gare Solférino Landes
Tarif : – –
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Les artisans créateurs vous présenteront leurs produits faits mains, une belle journée d’idées cadeaux avec quelques surprises, visite du père-noël, maquillages artistiques, photographie, tombola.
Buvette et restauration sur place.
Salle des Fêtes Quartier la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 55 81 28 aclsolferino@gmail.com
English :
Creative craftspeople will present their handmade products, a great day of gift ideas with a few surprises, a visit from Santa Claus, artistic face painting, photography and a tombola.
Refreshments and snacks on site.
Kunsthandwerker stellen ihre handgefertigten Produkte vor. Ein schöner Tag voller Geschenkideen mit einigen Überraschungen, Besuch des Weihnachtsmanns, künstlerisches Schminken, Fotografie, Tombola.
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Artigiani creativi saranno a disposizione per presentare i loro prodotti fatti a mano, una grande giornata di idee regalo con alcune sorprese, una visita di Babbo Natale, pittura artistica del viso, fotografia e una tombola.
Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.
Artesanos creativos estarán presentes para presentar sus productos hechos a mano, un gran día de ideas para regalos con algunas sorpresas, la visita de Papá Noel, pintura artística de caras, fotografía y una tómbola.
Habrá refrescos y comida en el recinto.
