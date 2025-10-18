Marché des créateurs et artisans Muttersholtz

Marché des créateurs et artisans Muttersholtz samedi 18 octobre 2025.

Marché des créateurs et artisans

12a rue Louis Adam Muttersholtz Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Venez à la rencontre de créateurs et artisans lors de la 1ère édition de ce marché décorations, céramique, bougies, peinture, bijoux et crochet. Petite restauration sur place

12a rue Louis Adam Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 63 42 75 marchedesartisans.angelcandles@outlook.fr

English :

Come and meet creators and craftsmen at the 1st edition of this market: decorations, ceramics, candles, painting, jewelry and crochet. Light refreshments on site

German :

Treffen Sie bei der 1. Ausgabe dieses Marktes auf Designer und Kunsthandwerker: Dekorationen, Keramik, Kerzen, Malerei, Schmuck und Häkelarbeiten. Kleine Speisen und Getränke vor Ort

Italiano :

Venite a conoscere i designer e gli artigiani della 1ª edizione di questo mercato: decorazioni, ceramiche, candele, pittura, gioielli e uncinetto. Spuntini e merende in loco

Espanol :

Venga a conocer a los diseñadores y artesanos de la 1ª edición de este mercado: decoración, cerámica, velas, pintura, bisutería y ganchillo. Aperitivos y tentempiés in situ

L’événement Marché des créateurs et artisans Muttersholtz a été mis à jour le 2025-10-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme