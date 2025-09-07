Marché des créateurs et brocanteurs Beaulieu-lès-Loches
Marché des créateurs et brocanteurs Beaulieu-lès-Loches dimanche 7 septembre 2025.
Marché des créateurs et brocanteurs
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date :
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07
Les Courants d’Arts font leur marché ! 50 artisans d’arts, brocanteurs et créateurs viennent rejoindre les 30 exposants permanents des Courants d’Arts !
Buvette et restaurations sur place.
1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 20 44 15 lescourantsdarts.beaulieu@gmail.com
English :
The Courants d’Arts market! 50 artisans, second-hand dealers and designers join the 30 permanent exhibitors at Les Courants d’Arts!
Refreshments and snacks on site.
German :
Die Courants d’Arts machen ihren Markt! 50 Kunsthandwerker, Trödler und Designer gesellen sich zu den 30 ständigen Ausstellern der Courants d’Arts!
Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Il mercato dei Courants d’Arts! 50 artigiani, rivenditori di oggetti usati e designer si uniscono ai 30 espositori permanenti di Les Courants d’Arts!
Rinfreschi e spuntini sul posto.
Espanol :
¡El mercado de Les Courants d’Arts! 50 artesanos, comerciantes de artículos de segunda mano y diseñadores se unen a los 30 expositores permanentes de Les Courants d’Arts
Refrescos y tentempiés in situ.
L’événement Marché des créateurs et brocanteurs Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2025-08-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire