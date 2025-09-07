Marché des créateurs et brocanteurs Beaulieu-lès-Loches

Marché des créateurs et brocanteurs

1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Les Courants d’Arts font leur marché ! 50 artisans d’arts, brocanteurs et créateurs viennent rejoindre les 30 exposants permanents des Courants d’Arts !

Buvette et restaurations sur place.

1 Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 20 44 15 lescourantsdarts.beaulieu@gmail.com

English :

The Courants d’Arts market! 50 artisans, second-hand dealers and designers join the 30 permanent exhibitors at Les Courants d’Arts!

Refreshments and snacks on site.

German :

Die Courants d’Arts machen ihren Markt! 50 Kunsthandwerker, Trödler und Designer gesellen sich zu den 30 ständigen Ausstellern der Courants d’Arts!

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il mercato dei Courants d’Arts! 50 artigiani, rivenditori di oggetti usati e designer si uniscono ai 30 espositori permanenti di Les Courants d’Arts!

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

¡El mercado de Les Courants d’Arts! 50 artesanos, comerciantes de artículos de segunda mano y diseñadores se unen a los 30 expositores permanentes de Les Courants d’Arts

Refrescos y tentempiés in situ.

