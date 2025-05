MARCHE DES CREATEURS ET DE LA FRAISE – Toulouges, 18 mai 2025 08:00, Toulouges.

MARCHE DES CREATEURS ET DE LA FRAISE Place de la République Toulouges Pyrénées-Orientales

Retrouvez des créateurs artisanaux de bijoux, de mode, de mobilier, de mobilier, d’objets de décoration ou d’accessoires, ainsi que des stands de gastronomie mettant à l’honneur la fraise.

Place de la République

Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10

English :

You’ll find designers of jewelry, fashion, furniture, home furnishings, decorative objects and accessories, as well as food stalls featuring strawberries.

German :

Hier finden Sie handwerkliche Designer von Schmuck, Mode, Möbeln, Dekorationsartikeln oder Accessoires sowie Gastronomiestände, die die Erdbeere in den Mittelpunkt stellen.

Italiano :

Troverete designer di gioielli, moda, mobili, oggetti decorativi e accessori, oltre a stand gastronomici che celebrano le fragole.

Espanol :

Encontrará diseñadores de joyas, moda, muebles, artículos de decoración y accesorios, así como puestos de comida que celebran las fresas.

