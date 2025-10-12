Marché des créateurs et de l’artisanat Vérac
dimanche 12 octobre 2025.
Marché des créateurs et de l’artisanat
Château Haut-Gaussens Vérac Gironde
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
L’Association Loisirs et Détente organise son Marché des Créateurs & de l’Artisanat au Château Haut-Gaussens
Venez flâner dans une ambiance conviviale & champêtre et découvrir les talents de nombreux créateurs et artisans locaux
Bijoux (verre, macramé, bois, porcelaine, recyclés…)
Dot Painting & illustrations
Sacs en liège et couture bébé
Bougies artisanales
Compositions florales
Créations en macramé & crochet
Couture enfant & accessoires uniques
Céramiques & objets déco
Papeterie illustrée
Restauration sur place
Dégustation & vente des vins du château
Entrée gratuite Idéal pour une sortie en famille ou entre amis ! .
Château Haut-Gaussens Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 67 28 75 knockaertmarie2001@gmail.com
