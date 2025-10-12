Marché des créateurs et de l’artisanat Vérac

Marché des créateurs et de l’artisanat Vérac dimanche 12 octobre 2025.

Marché des créateurs et de l’artisanat

Château Haut-Gaussens Vérac Gironde

L’Association Loisirs et Détente organise son Marché des Créateurs & de l’Artisanat au Château Haut-Gaussens

Venez flâner dans une ambiance conviviale & champêtre et découvrir les talents de nombreux créateurs et artisans locaux

Bijoux (verre, macramé, bois, porcelaine, recyclés…)

Dot Painting & illustrations

Sacs en liège et couture bébé

Bougies artisanales

Compositions florales

Créations en macramé & crochet

Couture enfant & accessoires uniques

Céramiques & objets déco

Papeterie illustrée

Restauration sur place

Dégustation & vente des vins du château

Entrée gratuite Idéal pour une sortie en famille ou entre amis ! .

Château Haut-Gaussens Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 67 28 75 knockaertmarie2001@gmail.com

