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AGENDA · Louhossoa

Marché des créateurs et des producteurs Louhossoa

vendredi 18 septembre 2026 · Louhossoa

Marché des créateurs et des producteurs Louhossoa

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place du village
Ville
64250 Louhossoa
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Louhossoa

Marché des créateurs et des producteurs

Place du village Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Artisanat, création, fait main et passion.   .

Place du village Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 30 92 

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English : Marché des créateurs et des producteurs

L’événement Marché des créateurs et des producteurs Louhossoa a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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