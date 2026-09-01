AGENDA · Louhossoa
Marché des créateurs et des producteurs Louhossoa
vendredi 18 septembre 2026 · Louhossoa
Informations pratiques
Louhossoa
Marché des créateurs et des producteurs
Place du village Louhossoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Artisanat, création, fait main et passion. .
Place du village Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 30 92
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English : Marché des créateurs et des producteurs
L’événement Marché des créateurs et des producteurs Louhossoa a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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