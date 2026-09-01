Informations pratiques

Louhossoa

Marché des créateurs et des producteurs

Place du village Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Artisanat, création, fait main et passion. .

Place du village Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 30 92

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English : Marché des créateurs et des producteurs

L’événement Marché des créateurs et des producteurs Louhossoa a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque