Informations pratiques

Offendorf

Marché des créateurs et entrepreneurs

Rue du Cimetière Offendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Ils créent, ils innovent, ils entreprennent plongez au cœur du marché des créateurs le 3 et 4 octobre 2026 à l’ESCO.

Animations, buvette et stand. .

Rue du Cimetière Offendorf 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 80 02 marcheentrepreneur67@gmail.com

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English :

L’événement Marché des créateurs et entrepreneurs Offendorf a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan