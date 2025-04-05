Marché des créateurs et entrepreneurs Offendorf
samedi 3 octobre 2026 · Offendorf
Informations pratiques
Offendorf
Marché des créateurs et entrepreneurs
Rue du Cimetière Offendorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Ils créent, ils innovent, ils entreprennent plongez au cœur du marché des créateurs le 3 et 4 octobre 2026 à l’ESCO.
Animations, buvette et stand. .
Rue du Cimetière Offendorf 67850 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 96 80 02 marcheentrepreneur67@gmail.com
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English :
L’événement Marché des créateurs et entrepreneurs Offendorf a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays Rhénan