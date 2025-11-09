Marché des Créateurs et Producteurs Amanzé
Marché des Créateurs et Producteurs Amanzé dimanche 9 novembre 2025.
Marché des Créateurs et Producteurs
Salle des fêtes Amanzé Saône-et-Loire
Gratuit
10:00:00
18:00:00
2025-11-09
Marché de la Saint Martin de 10h à 18h producteurs et créateurs.
Restauration auprès de nombreux producteurs.
Vente de Boudin artisanal. Stand crêpes et buvette. .
Salle des fêtes Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 81 79 14 ava71800secretariat@gmail.com
