Marché des créateurs et producteurs Pont romain Ascain

Ascain

Marché des créateurs et producteurs

Pont romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Artisans et créateurs se donnent rendez-vous sur la place d’Ascain.

Les exposants seront uniquement des artisans qui fabriquent leurs créations, qui travaillent une matière.

Faites-y un tour ! .

Pont romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 79 60 34 videgrenierab64@gmail.com

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English : Marché des créateurs et producteurs

L’événement Marché des créateurs et producteurs Ascain a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque