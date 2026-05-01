Marché des créateurs et producteurs Pont romain Ascain
Marché des créateurs et producteurs Pont romain Ascain vendredi 8 mai 2026.
Ascain
Marché des créateurs et producteurs
Pont romain Chemin du Pont Romain Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Artisans et créateurs se donnent rendez-vous sur la place d’Ascain.
Les exposants seront uniquement des artisans qui fabriquent leurs créations, qui travaillent une matière.
Faites-y un tour ! .
Pont romain Chemin du Pont Romain Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 79 60 34 videgrenierab64@gmail.com
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English : Marché des créateurs et producteurs
L’événement Marché des créateurs et producteurs Ascain a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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