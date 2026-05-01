Marché des créateurs et producteurs Salle des sports Came
Marché des créateurs et producteurs Salle des sports Came samedi 30 mai 2026.
Came
Marché des créateurs et producteurs
Salle des sports 1161 chemin de Ganderatz Came Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Divers stands de producteurs locaux et d’artisans seront présents, à savoir
créateurs de bijoux, fondants et bougies parfumées, objets en matériaux recyclés, objets du quotidien en bois, spécialistes en phytothérapie, créations en lithothérapie…
Pêche au canards, jeux gonflables…Gaufres, crêpes, pop corn, bonbons seront proposés pour le goûter. Le tout sera animé par les Cantayres et la Batterie Fanfare de Came.
Restauration issue des producteurs au choix poulet rôti accompagné de frites ou cochon de lait et haricots, pour dessert, tartes aux fruits.
Un moment convivial entre amis ou en famille, buvette sur place. .
Salle des sports 1161 chemin de Ganderatz Came 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 75 20 93 lacorbeilleapain10@gmail.com
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English : Marché des créateurs et producteurs
L’événement Marché des créateurs et producteurs Came a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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