MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX Parigné-sur-Braye
MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX Parigné-sur-Braye dimanche 19 octobre 2025.
MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX
Parigné-sur-Braye Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Marché des créateurs et producteurs locaux le dimanche 19 octobre de 10h à 18h à la salle communale et place de la mairie
restauration sur place
Nouveauté exposition de voitures anciennes .
Parigné-sur-Braye 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 36 47 parigne@wanadoo.fr
English :
Designers’ and local producers’ market Sunday, October 19 from 10 a.m. to 6 p.m. at the Salle Communale and Place de la Mairie
German :
Markt der Designer und lokalen Produzenten am Sonntag, den 19. Oktober von 10 bis 18 Uhr in der Gemeindehalle und auf dem Rathausplatz
Italiano :
Mercato dei designer e dei produttori locali domenica 19 ottobre dalle 10 alle 18 nel municipio e nella piazza del comune
Espanol :
Mercado de diseñadores y productores locales el domingo 19 de octubre de 10:00 a 18:00 en el ayuntamiento y la plaza del ayuntamiento
L’événement MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX Parigné-sur-Braye a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Mayenne Co