MARCHÉ DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS LOCAUX Parigné-sur-Braye

Marché des créateurs et producteurs locaux le dimanche 19 octobre de 10h à 18h à la salle communale et place de la mairie

restauration sur place

Nouveauté exposition de voitures anciennes .

Parigné-sur-Braye 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 36 47 parigne@wanadoo.fr

English :

Designers’ and local producers’ market Sunday, October 19 from 10 a.m. to 6 p.m. at the Salle Communale and Place de la Mairie

German :

Markt der Designer und lokalen Produzenten am Sonntag, den 19. Oktober von 10 bis 18 Uhr in der Gemeindehalle und auf dem Rathausplatz

Italiano :

Mercato dei designer e dei produttori locali domenica 19 ottobre dalle 10 alle 18 nel municipio e nella piazza del comune

Espanol :

Mercado de diseñadores y productores locales el domingo 19 de octubre de 10:00 a 18:00 en el ayuntamiento y la plaza del ayuntamiento

