Marché des créateurs et producteurs Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle
Marché des créateurs et producteurs Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle samedi 9 mai 2026.
Saint-Julien-Beychevelle
Marché des créateurs et producteurs
Salle des fêtes Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Venez passer un moment convivial et festif à la salle des fêtes, à l’occasion de la nouvelle édition du marché des créateurs et producteurs.
Animations, buvette et stands pour retrouver les artisans de votre région. .
Salle des fêtes Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 89 94 65 comite.beychevelle@laposte.net
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English : Marché des créateurs et producteurs
L’événement Marché des créateurs et producteurs Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Médoc-Vignoble