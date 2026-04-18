Marché des créateurs et producteurs Salle des fêtes Saint-Julien-Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle

Marché des créateurs et producteurs

Salle des fêtes Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Venez passer un moment convivial et festif à la salle des fêtes, à l’occasion de la nouvelle édition du marché des créateurs et producteurs.

Animations, buvette et stands pour retrouver les artisans de votre région. .

Salle des fêtes Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 89 94 65 comite.beychevelle@laposte.net

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English : Marché des créateurs et producteurs

L’événement Marché des créateurs et producteurs Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Médoc-Vignoble