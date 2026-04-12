Marché des créateurs et producteurs Saint-Luperce
Marché des créateurs et producteurs Saint-Luperce vendredi 29 mai 2026.
Saint-Luperce
Marché des créateurs et producteurs
Saint-Luperce Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Marché des créateurs et producteurs
Le vendredi 29 mai de 16h à 21h venez à la rencontre d’artisans et producteurs locaux.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de Saint Luperce 28190.
Sur place Buvette stands restauration. .
Saint-Luperce 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 26 85 12
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English :
Creators’ and producers’ market
L’événement Marché des créateurs et producteurs Saint-Luperce a été mis à jour le 2026-04-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE