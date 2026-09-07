Marché des créateurs et VDI – Octobre rose Salle des fêtes Saint-Planchers

Informations pratiques

Saint-Planchers

Marché des créateurs et VDI – Octobre rose

Salle des fêtes Rue des Pommiers Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Marché des créateurs et VDI sous le signe d’octobre rose. Des professionnels(les) avec qui vous pourrez discuter, vous informer sur leur activité et passion.

Des porte clefs « octobre rose » seront en vente et une partie des ventes seront reversée à l’association Rose en baie .

Salle des fêtes Rue des Pommiers Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché des créateurs et VDI – Octobre rose

L’événement Marché des créateurs et VDI – Octobre rose Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer