Informations pratiques

Saint-Planchers

Marché des créateurs et vdi

Le Bourg Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 20:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Des artisan.e.s, créateur.ice.s, des VDI de la Manche seront ravis de vous présenter leur savoir faire.

Tata Clownette sera là pour le plus grand plaisir des enfants et des parents avec ses sculptures de ballon.

Buvette et petite restauration.

Exposition en intérieur et extérieur. .

Le Bourg Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché des créateurs et vdi

L’événement Marché des créateurs et vdi Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer