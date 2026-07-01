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Marché des créateurs et vdi Saint-Planchers

mardi 14 juillet 2026 · Saint-Planchers

Marché des créateurs et vdi Saint-Planchers

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
50400 Saint-Planchers
Département
Manche
Tarif

Saint-Planchers

Marché des créateurs et vdi

Le Bourg Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 20:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Des artisan.e.s, créateur.ice.s, des VDI de la Manche seront ravis de vous présenter leur savoir faire.
Tata Clownette sera là pour le plus grand plaisir des enfants et des parents avec ses sculptures de ballon.

Buvette et petite restauration.
Exposition en intérieur et extérieur.   .

Le Bourg Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96  lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché des créateurs et vdi

L’événement Marché des créateurs et vdi Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer