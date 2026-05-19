La Lande-de-Fronsac

Marché des créateurs et vide grenier

salle Pascal OBISPO La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marché des créateurs à l’intérieur.

Vide grenier extérieur

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

Arrivée des exposants à partir de 6h30.

1 Café offert à chaque exposant.

Restauration sur place (saucisses, frites…) .

salle Pascal OBISPO La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 27 86 91 alfarchers@gmail.com

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English : Marché des créateurs et vide grenier

L’événement Marché des créateurs et vide grenier La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais