Marché des créateurs et vide grenier La Lande-de-Fronsac
Marché des créateurs et vide grenier La Lande-de-Fronsac dimanche 7 juin 2026.
La Lande-de-Fronsac
Marché des créateurs et vide grenier
salle Pascal OBISPO La Lande-de-Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marché des créateurs à l’intérieur.
Vide grenier extérieur
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Arrivée des exposants à partir de 6h30.
1 Café offert à chaque exposant.
Restauration sur place (saucisses, frites…) .
salle Pascal OBISPO La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 27 86 91 alfarchers@gmail.com
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English : Marché des créateurs et vide grenier
L’événement Marché des créateurs et vide grenier La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais