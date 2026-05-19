Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché des créateurs et vide grenier La Lande-de-Fronsac

Marché des créateurs et vide grenier La Lande-de-Fronsac

Marché des créateurs et vide grenier La Lande-de-Fronsac dimanche 7 juin 2026.

Adresse : salle Pascal OBISPO

Ville : 33240 La Lande-de-Fronsac

Département : Gironde

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Lande-de-Fronsac

Marché des créateurs et vide grenier

salle Pascal OBISPO La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Marché des créateurs à l’intérieur.
Vide grenier extérieur
RÉSERVATION OBLIGATOIRE.
Arrivée des exposants à partir de 6h30.
1 Café offert à chaque exposant.
Restauration sur place (saucisses, frites…)   .

salle Pascal OBISPO La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 27 86 91  alfarchers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des créateurs et vide grenier

L’événement Marché des créateurs et vide grenier La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Fronsadais