Marché des créateurs Salle des fêtes Gastes samedi 8 novembre 2025.

Salle des fêtes Place des Commerces Gastes Landes

Gratuit

2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Nos créateurs vous proposerons des objets déco, idées cadeaux, ou tout simplement pour se faire plaisir bijoux, cosmétiques, tableaux et bien d’autres créations.

Et bien sûr, notre écrivain local, Guy Ducournau sera présent pour dédicacer ses livres au profit de l’association René Vincendeau.

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets. .

Salle des fêtes Place des Commerces Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 56 33 gastloisirs1@gmail.com

