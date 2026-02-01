Marché des créateurs Salon de l’hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Marché des créateurs

Salon de l’hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

Marché des Créateurs 3ème édition

La troisième édition de notre Marché des Créateurs arrive, et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous créatif !

À quelques jours de la Saint-Valentin, c’est le moment idéal pour trouver un cadeau authentique, original et fait avec passion ??

Objets déco, créations artisanales et pièces uniques vous attendent.

Créateurs présents pour cette édition

– Rétrolampes

– Boutons du Grenier

– Dune Céramique

– Créathoums

– Mél & Merveilles

– Manolia

– Pampilles et Cie

– L’Éclat de Bois

On a hâte de vous accueillir.

Venez en famille, entre amis… ou pour dénicher un joli cadeau avant la Saint-Valentin .

+33 2 33 91 19 19 h6644@accor.com

English :

