Marché des créateurs Salon de l’hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Salon de l’hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
Marché des Créateurs 3ème édition
La troisième édition de notre Marché des Créateurs arrive, et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous créatif !
À quelques jours de la Saint-Valentin, c’est le moment idéal pour trouver un cadeau authentique, original et fait avec passion ??
Objets déco, créations artisanales et pièces uniques vous attendent.
Créateurs présents pour cette édition
– Rétrolampes
– Boutons du Grenier
– Dune Céramique
– Créathoums
– Mél & Merveilles
– Manolia
– Pampilles et Cie
– L’Éclat de Bois
On a hâte de vous accueillir.
Venez en famille, entre amis… ou pour dénicher un joli cadeau avant la Saint-Valentin .
Salon de l’hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 h6644@accor.com
