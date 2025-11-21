Marché des créateurs La Boussole Paris

Au programme : dégustations, rencontres et coups de cœur avec

– Les Fabriques Paris 14, un collectif d’artisanes et de commerçantes du 14ème arrondissement qui propose de mettre en lumière les savoir-faire et produits fabriqués dans le Grand Paris, www.lesfabriquesparis14.fr

– Marie Edith Lerailler, découvreuse de vins en bio ou biodynamie, www.vins80.com

– Clarisse Dutraive pour les ateliers Clarisse Dutraive, créatrice de luminaires à Paris, www.clarissedutraive.com

– Christine Alexis, maroquinerie Française à Paris, www.atelier-baltus.fr

– Claudia Curtis, découvrez son univers qui célèbre l’artisanat et les savoir-faire ancestraux : le fait main qui rend chaque pièce belle et unique et les matériaux éco-responsables sélectionnés avec soin, www.rosamia.fr

Marché des créateurs & gourmandises (21/11 au 23/11)

Cadeaux uniques & Gourmandises : le marché qui fait briller Noël !

Du 21 au 23 novembre, venez dénicher des idées cadeaux originales et savoureuses.

Un marché local et festif

Du vendredi 21 novembre 2025 au dimanche 23 novembre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T11:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T10:00:00+02:00_2025-11-21T19:30:00+02:00;2025-11-22T10:00:00+02:00_2025-11-22T19:30:00+02:00;2025-11-23T10:00:00+02:00_2025-11-23T19:30:00+02:00

La Boussole 15 Avenue Jean Moulin 75014 Paris

villagejeanmoulinfriant@gmail.com