Marché des créateurs La Boussole Paris

Découvrez son univers qui célèbre l’artisanat et les savoir-faire ancestraux : le fait main qui rend chaque pièce belle et unique et les matériaux éco-responsables sélectionnés avec soin.

www.rosamia.fr

Venez dénicher des idées cadeaux pour tous les goûts, 100% artisanales, originales.

La boussole 15 Avenue Jean Moulin 75014 Paris

Le marché des créateurs qui inspire

Du 28 au 30 novembre, laissez vous séduire par les univers de Claudia Curtis et d’autres talents à découvrir.

Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T11:30:00+01:00

fin : 2025-11-30T20:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T10:30:00+02:00_2025-11-28T19:30:00+02:00;2025-11-29T10:30:00+02:00_2025-11-29T19:30:00+02:00;2025-11-30T10:30:00+02:00_2025-11-30T19:30:00+02:00

villagejeanmoulinfriant@gmail.com