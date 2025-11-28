Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché des créateurs La Boussole Paris vendredi 28 novembre 2025.

Découvrez son univers qui célèbre l’artisanat et les savoir-faire ancestraux : le fait main qui rend chaque pièce belle et unique et les matériaux éco-responsables sélectionnés avec soin.

Venez dénicher des idées cadeaux pour tous les goûts, 100% artisanales, originales.

Le marché des créateurs qui inspire
Du 28 au 30 novembre, laissez vous séduire par les univers de Claudia Curtis et d’autres talents à découvrir.
Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
vendredi, samedi, dimanche
de 10h30 à 19h30
gratuit Tout public.

La Boussole 15 Avenue Jean Moulin  75014 Paris
villagejeanmoulinfriant@gmail.com