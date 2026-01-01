Marché des créateurs Le Grand-Bornand Village Le Grand-Bornand

Marché des créateurs

Le Grand-Bornand Village Grenette Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-01-26 15:00:00

fin : 2026-03-16 19:00:00

Date(s) :

2026-01-26

Découvrez le travail de nos artisans bijoux, peintures, illustrations, bougies, créations en bois, tissus, cuirs, laines et céramiques pour petits et grands.

.

Le Grand-Bornand Village Grenette Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 02 78 00 infos@legrandbornand.com

English : Market of designers

Discover the work of our craftsmen: jewelry, paintings, illustrations, candles, creations in wood, fabric, leather, wool and ceramics for the youngest and the oldest.

L’événement Marché des créateurs Le Grand-Bornand a été mis à jour le 2026-01-13 par Le Grand-Bornand Tourisme